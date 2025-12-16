"Цифра, которую стоит запомнить": Залужный назвал количество ветеранов, которые вернутся после войны

Валерий Залужный / © Associated Press

В Украине насчитывается 1,56 млн ветеранов, а по завершении активных боевых действий их численность достигнет примерно 2,5 млн человек.

Об этом заявил бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передают Новости.LIVE.

Залужный рассказал, что, по данным Министерства дел ветеранов, на июль 2025 года численность ветеранов и ветеранок составила 1 млн 560 тыс. человек.

Соответственно, в случае завершения активных боевых действий численность ветеранов значительно возрастет, поскольку с фронта вернутся военные, которые соответственно будут приобретать статус ветеранов.

«С высокой вероятностью можно предположить, что в случае прекращения или заморозки активной фазы боевых действий с фронта могут вернуться одновременно где-то 800, от 800 до 1 миллиона человек. Численность самих же соответственно ветеранов будет составлять примерно 2,5 млн человек. Давайте запомним эту цифру, 2,5 миллиона человек», — предположил Залужный.

Таким образом, численность ветеранов, включая членов их семей, по завершении войны возрастет до 5-6 миллионов. Это около 20% населения Украины, подсчитал экс-главком.

«При этом, если только остановиться на одной цифре, общие трудовые ресурсы в Украине по состоянию на начало 2023 года оцениваются в 14 миллионов человек. Тогда давайте с вами решим и подумаем, что могут для государства решить 5-6 миллионов человек. И действительно ли они, прежде всего, нужны государству? Во первых, и самое, пожалуй, главное: ветераны действительно могут стать главным активом государства. Активом, кстати, находится именно в Украине, а не за ее пределами. Цифры говорят сами за себя. Это примерно 20% населения Украины», — отметил Залужный.

