Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
249
Время на прочтение
1 мин

Свириденко рассказала, сколько в Украине будет ветеранов после окончания войны

Премьер подчеркнула, что государство должно интегрировать ветеранскую политику во все сферы жизни и уже готовит новые шаги поддержки.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

В Украине после завершения российской войны количество ветеранов и членов их семей может достигнуть от пяти до шести миллионов человек.

Об этом заявила премьер Юлия Свириденко после совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций.

«По нашим оценкам, после завершения войны у Украины будет около 5–6 миллионов ветеранов и членов их семей. Именно поэтому ветеранская политика должна быть органически интегрирована во все сферы жизни», – подчеркнула она.

Свириденко также очертила ряд решений, которые правительство планирует принять в ближайшее время.

В частности, Министерство по делам ветеранов вместе с общественными организациями проведет консультации с Министерством здравоохранения и Минэкономики о предложениях в сфере медицинской помощи и трудоустройства.

Кроме того, правительство прорабатывает вопросы доступа ветеранов с инвалидностью к сдаче водительских экзаменов после обучения в безбарьерных автошколах. К этому процессу привлекут и Министерство внутренних дел.

Дата публикации
Количество просмотров
249
