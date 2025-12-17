Не кажіть цуценятам "ні": кінолог пояснила головну помилку власників собак

Цуценята / © Pixabay

Кінологиня зі США звернулася до власників собак із порадою відмовитися від звичного «ні» під час дресування цуценят. За її словами, така форма заборони не допомагає закріпити бажану поведінку й може ускладнити процес навчання.

Про це повідомило видання Mirror.

Фахівчиня з підготовки цуценят Кім Пачіотті пояснює: молоді собаки, як і маленькі діти, активно пізнають довкілля та постійно перевіряють межі дозволеного. Коли господарі реагують лише заборонами або криком, не показуючи альтернативи, тварина не розуміє, яка поведінка є правильною.

У дописах в Instagram, де на Пачіотті підписані понад 314 тисяч користувачів, вона зазначає, що постійні відмови можуть викликати так звану «вивчену безпорадність». У такому стані цуценя втрачає ініціативу й перестає намагатися діяти, адже не отримує чітких підказок, як поводитися.

Кінологиня підкреслює, що заборона лише тимчасово зупиняє небажану дію. Наприклад, якщо цуценя гризе взуття, окрик може його налякати, але не навчить, що для цього існують спеціальні іграшки. Натомість вона радить спокійно перервати дію, м’яким голосом привернути увагу собаки й одразу запропонувати дозволену альтернативу, після чого похвалити за правильний вибір.

За словами Пачіотті, наукові дослідження підтверджують: дресування, засноване на покараннях і словесних доганах, поступається за ефективністю методам, що навчають альтернативній поведінці. Вона радить заздалегідь формувати потрібні реакції — привчати цуценя сидіти під час зустрічі гостей, відходити на своє місце при дзвінку у двері або йти поруч на прогулянці, отримуючи за це заохочення.

Підсумовуючи, кінологиня закликає власників зосереджуватися не на заборонах, а на навчанні бажаної поведінки.

