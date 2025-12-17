Білецький закликав до негайної реформи ЗСУ: 2026 рік має стати роком тверезості

Реклама

Про це заявив бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, у статті для британського The Economist. Текст опублікувало NV за ексклюзивною ліцензією.

«Після сп’яніння завжди приходить похмілля — а після похмілля мусить настати протверезіння. Якщо 2025-й був роком воєнного похмілля, то наступний має стати роком тверезої реформи. Насамперед — у Збройних силах», — йдеться у тексті.

Білецький заявив: після перемог 2022-го року українська армія продовжила рухатися на «тому самому паливі, на якому викинула росіян з-під Києва й Херсона» — ентузіазмі мотивованих добровольців, але це «пальне» не безкінечне. Зброя і технології не мають значення без підготовлених і навчених людей. F-16, «стіни дронів» та «кілл-зони» — не змінюють хід війни, бо це не стратегія.

Реклама

«Без якісної базової підготовки та без сильного сержантського корпусу збільшення чисельності означає лише зростання втрат. Єдине, що ми можемо протиставити противнику, сили і ресурси якого переважають — радикально іншу якість і ефективність», — вважає командир Третього армійського корпусу.

Він навів приклад: за півроку Україна спроможна підготувати 3–4 тисячі висококласних інструкторів із бойовим досвідом, які кожні півтора місяці могли б випускати щонайменше 40 тисяч повноцінно навчених солдатів. Ефективний механізм підготовки напрацювала військова школа імені Євгена Коновальця. Білецький назвав її найкращим навчальним центром ЗСУ, досвід якого нескладно масштабувати.

Друга необхідна зміна — професійний сержантський корпус. На думку Білецького, створити його не складніше, ніж змінити підхід до бойової підготовки: «Навчання — те, що Україна може почати завтра».

Третя проблема — «паперові генерали», які не маючи досвіду бойових дій і не розуміючи межі бодай фізичних можливостей солдата, вершать людські долі. Білецький закликав зняти усі барʼєри для росту здібних молодих офіцерів. «Найефективніші з моїх командирів сьогодні — капітани й майори, які виросли з 2014-го і сьогодні виконують завдання полковників та генералів. Вони однозначно компетентніші, ніж ті, що керують лише завдяки вислузі років», — заявив Білецький.

Реклама

Він додав, що технологія не визначає стратегію, це робить людина — від сержанта до генерала. «Так, «поліпшення якості людей» — звучить не для заголовків. Очевидно простіше закликати до виробництва «100 мільйонів дронів». Лише якісні зміни в армії визначають результат на полі бою, ставлення суспільства і готовність партнерів продовжувати підтримку», — заявив комкор.