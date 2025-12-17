ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
2 хв

Білецький закликав до негайної реформи ЗСУ: 2026 рік має стати роком тверезості

Незалежно від того, триватиме війна чи настане перемир’я, українська армія повинна негайно змінитися, адже в обох сценаріях на карту поставлене виживання держави.

Білецький закликав до негайної реформи ЗСУ: 2026 рік має стати роком тверезості

Про це заявив бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, у статті для британського The Economist. Текст опублікувало NV за ексклюзивною ліцензією.

«Після сп’яніння завжди приходить похмілля — а після похмілля мусить настати протверезіння. Якщо 2025-й був роком воєнного похмілля, то наступний має стати роком тверезої реформи. Насамперед — у Збройних силах», — йдеться у тексті.

Білецький заявив: після перемог 2022-го року українська армія продовжила рухатися на «тому самому паливі, на якому викинула росіян з-під Києва й Херсона» — ентузіазмі мотивованих добровольців, але це «пальне» не безкінечне. Зброя і технології не мають значення без підготовлених і навчених людей. F-16, «стіни дронів» та «кілл-зони» — не змінюють хід війни, бо це не стратегія.

«Без якісної базової підготовки та без сильного сержантського корпусу збільшення чисельності означає лише зростання втрат. Єдине, що ми можемо протиставити противнику, сили і ресурси якого переважають — радикально іншу якість і ефективність», — вважає командир Третього армійського корпусу.

Він навів приклад: за півроку Україна спроможна підготувати 3–4 тисячі висококласних інструкторів із бойовим досвідом, які кожні півтора місяці могли б випускати щонайменше 40 тисяч повноцінно навчених солдатів. Ефективний механізм підготовки напрацювала військова школа імені Євгена Коновальця. Білецький назвав її найкращим навчальним центром ЗСУ, досвід якого нескладно масштабувати.

Друга необхідна зміна — професійний сержантський корпус. На думку Білецького, створити його не складніше, ніж змінити підхід до бойової підготовки: «Навчання — те, що Україна може почати завтра».

Третя проблема — «паперові генерали», які не маючи досвіду бойових дій і не розуміючи межі бодай фізичних можливостей солдата, вершать людські долі. Білецький закликав зняти усі барʼєри для росту здібних молодих офіцерів. «Найефективніші з моїх командирів сьогодні — капітани й майори, які виросли з 2014-го і сьогодні виконують завдання полковників та генералів. Вони однозначно компетентніші, ніж ті, що керують лише завдяки вислузі років», — заявив Білецький.

Він додав, що технологія не визначає стратегію, це робить людина — від сержанта до генерала. «Так, «поліпшення якості людей» — звучить не для заголовків. Очевидно простіше закликати до виробництва «100 мільйонів дронів». Лише якісні зміни в армії визначають результат на полі бою, ставлення суспільства і готовність партнерів продовжувати підтримку», — заявив комкор.

Дата публікації
Кількість переглядів
332
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie