Обязательно ли показывать аптечку полиции: что нужно знать водителям

Аптечка

Аптечка является обязательным элементом комплектации автомобиля в соответствии с ПДД, но водители часто путаются, нужно ли показывать ее полицейскому.

Об этом пишет «UA.Motors».

Согласно пункту 31.4.7 есть ПДД, аптечка должна быть в авто и соответствовать стандарту ДСТУ 3961-2000. Она необходима для оказания первой помощи до приезда медиков.

Водитель обязан разрешить проверить наличие комплекта (пункт 2.4.б ПДД), но закон не требует передавать аптечку или показывать ее содержимое.

Когда полиция может проверять

Остановка авто исключительно для проверки аптечки является превышением полномочий. Инспектор может проверить комплект только при наличии законного основания для остановки, например, за нарушение ПДД или другие предусмотренные законом случаи. На блокпостах аптечку не проверяют.

Для легковых частных автомобилей отсутствие аптечки карается только предупреждением. Для транспортных средств, перевозящих пассажиров, предусмотрен штраф 680 грн. и запрет эксплуатации авто без аптечки. Штрафа за срок годности или состояние препаратов нет только за отсутствие самого комплекта.

Напомним, что большинство ДТП с пострадавшими в Украине происходят из-за человеческого фактора: превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков, опасные маневры и управление в состоянии опьянения. Патрульная полиция напоминает водителям соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов, осторожно менять полосы движения и не выезжать на встречную.

Важны концентрация за рулем, использование поясов безопасности, зимних шин в холодное время и осторожность вблизи остановок общественного транспорта.