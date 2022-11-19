Боевик "ДНР" получил 15 лет тюрьмы: воевал на стороне России против ВСУ

В Запорожье к 15 годам приговорен участник "ДНР", который в феврале 2022-го добровольно перешел на сторону врага. Его признали виновным в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следователи установили, что житель Тореза вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного ДНР. Он занимал должности стрелка и командира разных подразделений "народной милиции "ДНР" и выполнял преступные приказы командиров российских войск.

Отмечено, что предатель осуществлял оборону боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах. Кроме того, боевик участвовал на стороне агесорки РФ в боевых столкновениях против ВСУ на территории Пологовского района Запорожской области.

Во время осуществления обороны рубежей с целью удержания временно оккупированной территории Пологовского района, мужчина был взят в плен подразделениями ВСУ.

Как сообщалось, СБУ во время следственно-оперативных действий установила личности еще 11 предателей, принимавших участие в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области. Коллаборанты входили в состав созданных агрессором "территориальных избирательных комиссий" в Энергодаре, Мелитополе и Каменце-Днепровской.

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