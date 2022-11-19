Астрологический прогноз на 19 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для отдыха и завершения небольших дел, серьезные проекты лучше перенести на начало рабочей недели. Общаться с окружающими людьми необходимо с осторожностью – велика вероятность конфликтов, особенно если это касается совместной работы.

Символ дня: морская раковина.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: отдых в этот день должен быть активным.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: изумрудный, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: соколиный глаз голубого и синего цвета.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть очень опасными, поэтому необходимо экстренно принимать меры по их лечению.

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит обращать на них внимания.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться – она может негативно повлиять на зрение.

Афоризм дня: "Возненавидеть жизнь можно только вследствие апатии и лени" (Сенека).

Ангел-хранитель дня: Альфар – дарит возможность предвидеть будущее.

Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро.

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность по отношению к воде.

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