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Астрологический прогноз на 19 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
125
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 ноября

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для отдыха и завершения небольших дел, серьезные проекты лучше перенести на начало рабочей недели. Общаться с окружающими людьми необходимо с осторожностью – велика вероятность конфликтов, особенно если это касается совместной работы. 

Символ дня: морская раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: отдых в этот день должен быть активным. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: соколиный глаз голубого и синего цвета. 

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть очень опасными, поэтому необходимо экстренно принимать меры по их лечению.

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит обращать на них внимания. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться – она может негативно повлиять на зрение. 

Афоризм дня: "Возненавидеть жизнь можно только вследствие апатии и лени" (Сенека). 

Ангел-хранитель дня: Альфар – дарит возможность предвидеть будущее. 

Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро. 

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность по отношению к воде. 

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Дата публикации
Просмотры
125
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