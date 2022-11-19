Астрологічний прогноз на 19 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для відпочинку та завершення невеликих справ, серйозні проєкти краще перенести на початок робочого тижня. Спілкуватися з оточенням необхідно з обережністю – велика ймовірність конфліктів, особливо якщо це стосується спільної роботи.

Символ дня: мушля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: відпочинок цього дня має бути активним.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: смарагдовий колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: соколине око блакитного та синього кольору.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути дуже небезпечними, тому необхідно негайно вживати заходів щодо їхнього лікування.

Сни дня: сни нинішньої ночі найчастіше бувають оманливими, тому не варто звертати на них уваги.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись – вона може негативно вплинути на зір.

Афоризм дня: "Зненавидіти життя можна тільки внаслідок апатії та лінощів" (Сенека).

Ангел-охоронець дня: Альфар – дарує можливість передбачати майбутнє.

Магія та містика дня: можна медитувати та ворожити на картах Таро.

Табу дня: необхідно бути обережними до води.

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