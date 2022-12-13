Более 50% украинцев хотят, чтобы Украина стала ядерным государством — опрос

53% украинцев поддерживают восстановление Украиной статуса ядерного государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-21 ноября 2022 года.

Так, количество поддерживающих восстановление Украиной статуса ядерного государства возросло с 47% в 2019 году до 53% в 2022 году. Среди мер сдерживания будущих нападений Россией на Украину 61% опрошенных называют вступление Украины в НАТО и 50% — ядерное разоружение России (50%).

Кроме того, вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров по предоставлению вооружения Украине в качестве методов сдерживания поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%.

В ходе исследования было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Также читайте Зеленский предложил вывести оккупационные войска к Рождеству: у Путина ответили

Напомним, что в РФ наоборот резко увеличился процент граждан, поддерживающих мирные переговоры с Украиной. Так, по данным последнего закрытого соцопроса Федеральной службы охраны, в России за мирные переговоры с Украиной выступают около 55% граждан. За полгода поклонников мира увеличилось вдвое. Продолжение боевых действий против Украины поддерживает 25% граждан РФ, сообщает "Медуза".

Читайте также: