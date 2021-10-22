Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Более половины украинских учителей полностью вакцинированы от COVID — МОН

Более половины украинских учителей полностью вакцинированы от COVID — МОН

Pexels

Лучшая ситуация в Луганской области — привито 80% педагогических работников.

В Украине двумя дозами вакцинировано около 380 тыс. педагогов — или почти 60%.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Большее количество работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну дозу прививки — 87%

Самый высокий уровень полной вакцинации в таких регионах:

  • Луганская область — 80%;
  • Харьковская — 78%;
  • Киевская — 73%;
  • Черкасская — 72%;
  • Полтавская — 72%;
  • м. Киев — 70%.

Худшая ситуация в трех областях:

  • Ровенской — 22,5%,
  • Волынской — 19,6%,
  • Ивано-Франковской — 18,5%.

По словам министра, по рекомендации МОН некоторые школы начали каникулы раньше. Речь идет о 5790 учебных заведениях.

"В регионах, попавших в "красную зону", на каникулах или дистанционном обучении находятся ЗСО, не достигших показателя вакцинации в 100%", — сообщил Шкарлет.

Больше всего таких учебных заведений:

  • в Запорожской области — 156 школ,
  • Днепропетровской — 127,
  • Донецкой — 113.

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники, не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Читайте также:

Как работают ограничения на междугородние поездки и где появятся новые пункты вакцинации

Как работают ограничения на междугородние поездки и где появятся новые пункты вакцинации

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Следующая публикация