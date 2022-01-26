Бомбоубежища в Харькове: сколько их в городе и в каком они состоянии

Бомбоубежища в Харькове: сколько их в городе и в каком они состоянии

В Харькове подсчитали количество укрытий и оценили их состояние.

В Харькове проинспектировали бомбоубежища, посчитали и оценили их состояние.

Об этом сообщили на сайте горсовета.

По словам заместителя начальника Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктора Широкого, в городе 4 тысячи 200 простейших укрытий. Они размещаются в жилых домах Харькова.

"Идет процесс расчистки и подготовки простейших укрытий – подвальных помещений. В последнее время эта работа активизировалась как самими жителями домов, так и КП "Жилкомсервис", на балансе которого они находятся", — отметил Виктор Широкий.

Фото: Харьковский городской совет

По его словам, простые укрытия рассчитаны на пребывание людей от 1 до 4 часов.



Также в городе более 300 защитных сооружений гражданской защиты. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться в случае чрезвычайных ситуаций. Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 млн. жителей города.

Узнать, где находится ближайшее укрытие, можно в районных администрациях, КП "Жилкомсервис" и КП "МИЦ". Также в городе была создана онлайн-карта с соответствующими адресами, данные на которой постоянно обновляются.

Напомним, что власти Киева создают штаб территориальной обороны. Система терробороны столицы должна быть развернута в ближайшее время.

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