Братчук объяснил, почему россияне разгоняют фейк о "голоде в Одессе"

Фейки российской пропаганды о "голоде в Одессе" и "километровые очереди за хлебом" связаны с успешным началом реализации "зернового соглашения" по вывозу украинского продовольствия.

По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, первое судно с украинским зерном уже проверено Турцией, ООН и Россией и прошло Босфор.

Об этом Братчук сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Российские фейки о голоде в Одессе не имеют под собой никаких оснований, и они связаны с успешным началом реализации так называемого "зернового гуманитарного коридора" по экспорту украинского зерна. Первое судно с нашим зерном проверено Турцией, ООН и Россией и уже прошло Босфор .Оно движется в направлении Ливанского порта Триполи", — рассказал Братчук.

По его словам, еще одно турецкое судно под флагом Либерии движется в направлении Одессы, где тоже будет загружено зерном. Это будет первое судно после начала полномасштабной войны, которое прибудет в один из одесских портов – Черноморск.

Кроме того, Братчук убежден, что россияне преследуют цель посеять панические настроения среди украинцев. Однако, несмотря на то, что урожай этого года будет меньше, его будет достаточно, чтобы полностью обеспечить хлебом свой регион, а также часть отправить на экспорт.

"Сегодня в Одессе есть все, она обеспечена полностью продовольствием, работает Привоз (местный рынок – ред.), что является маркером того, как сегодня живет Одесса и реагирует на происходящее", — подчеркнул Братчук.

Напомним, судно с украинской кукурузой остановилось в Стамбуле для досмотра, который проходит по "зерновому соглашению". Команда инспекторов проверила первое судно с украинским зерном, вышедшее из порта Одессы. Конечным пунктом назначения является Ливан.

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