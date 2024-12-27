Будущих офицеров ВСУ учат ходить в штыковые атаки: видео

Преподаватель объяснял курсантам, что такой курс предусмотрен программой, утвержденной Минобороны.

В Сети опубликовано видео из военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, на котором будущих офицеров обучают приемам штыковых атак.

Свое возмущение такой подготовкой выразил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Он отметил, что из-за таких "современных" методов в военных учебных заведениях вскоре вообще не останется студентов.

"В Украине нужна система привлечения ветеранов с реальным боевым опытом к преподаванию: в вузах, в школах, в центрах подготовки гражданских", — подчеркнул он.

Будущих офицеров ВСУ учат ходить в штыковые атаки

Из комментариев к этому видео известно, что преподаватель, проводивший обучение, объяснял курсантам, что такой курс предусмотрен программой, утвержденной Минобороны.

Напомним, одна из бригад Сил обороны была выведена на линию боевого столкновения без БПЛА и системы РЭБ.

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