Будут ли отключение света 19 декабря: что говорят энергетики

Энергетики призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

В четверг, 19 декабря, в Украине не планируется применение мер по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом говорится в сообщениях облэнерго со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"График почасового отключения электроэнергии применяться не будет. НЭК "Укрэнерго" не довел объем разгрузки", — информируют энергоснабжающие компании.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко подтвердил эту информацию в сообщении на своей странице Facebook.

"Еще один день завтра будет без отключений света", – написал он.

В то же время энергетики призывают завтра по возможности не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

Напомним, во вторник, 17 декабря, отключений света в Украине тоже не было.

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