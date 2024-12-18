Чи будуть відключення світла 19 грудня: що кажуть енергетики

Енергетики закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.
У четвер, 19 грудня, в Україні не планується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться у повідомленнях обленерго з посиланням на НЕК "Укренерго".
"Графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. НЕК "Укренерго" не довело обсяг розвантаження", - інформують енергопостачальні компанії.
Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко підтвердив цю інформацію у повідомленні на своїй сторінці у Facebook.
"Ще один день завтра буде без відключень світла", - написав він.
Водночас енергетики закликають завтра за можливості не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.
Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, відключень світла в Україні також не було.
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