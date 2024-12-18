Чи будуть відключення світла 19 грудня: що кажуть енергетики

Енергетики закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

У четвер, 19 грудня, в Україні не планується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться у повідомленнях обленерго з посиланням на НЕК "Укренерго".

"Графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. НЕК "Укренерго" не довело обсяг розвантаження", - інформують енергопостачальні компанії.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко підтвердив цю інформацію у повідомленні на своїй сторінці у Facebook.

"Ще один день завтра буде без відключень світла", - написав він.

Водночас енергетики закликають завтра за можливості не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, відключень світла в Україні також не було.

Читайте також: