Будут ли украинцам вручать повестки через родственников — объяснение адвоката

В Telegram каналах пишут о возможности вручения повесток через родственников.

В Украине законодательством не разрешено вручение повестки военнообязанным через родственников. Повестка получена законно, если вручена адресату лично.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сказал адвокат Андрей Новак.

Повести конкретному лицу теперь будут передавать через любых возможных родственников. По крайней мере, такая измена активно распространяется Telegram-каналами. Единственный нюанс — ни одно сообщение не ссылается на конкретный закон или правительственное постановление.

Есть ли хотя бы в одном нормативном акте подобный тезис, пояснил адвокат Андрей Новак: “Пока никакой нормой действующего законодательства, а также постановлениями, приказами или решениями не определены и не установлены возможности для представителей ТЦК вручать повестки военнообязанным через родственников. Допустим, что родственники взяли эту повестку и указали это, что нет механизма привлечения к ответственности”.

Повестку по закону нужно вручать человеку лично в руки. Вручение может проходить где угодно, ведь Кабмин утвердил новый порядок военного учета и там не указано, где именно можно вручать повестку, а где нет.

Также документ необязательно должен вручать представитель ТЦК, его может передать любое лицо, предусмотренное законодательством. Но главное получить законно ее может только адресат лично.

Повестки будут вручать через родственников: правда или фейк

Напомним, согласно ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Действующее законодательство также не наделяет обязанностью граждан в случае получения повестки за другое лицо известить такого военнообязанного о вызове в ТЦК СП.

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