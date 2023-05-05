Будут ли украинцам вручать повестки через родственников — объяснение адвоката

В Telegram каналах пишут о возможности вручения повесток через родственников.
В Украине законодательством не разрешено вручение повестки военнообязанным через родственников. Повестка получена законно, если вручена адресату лично.
Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сказал адвокат Андрей Новак.
Повести конкретному лицу теперь будут передавать через любых возможных родственников. По крайней мере, такая измена активно распространяется Telegram-каналами. Единственный нюанс — ни одно сообщение не ссылается на конкретный закон или правительственное постановление.
Есть ли хотя бы в одном нормативном акте подобный тезис, пояснил адвокат Андрей Новак: “Пока никакой нормой действующего законодательства, а также постановлениями, приказами или решениями не определены и не установлены возможности для представителей ТЦК вручать повестки военнообязанным через родственников. Допустим, что родственники взяли эту повестку и указали это, что нет механизма привлечения к ответственности”.
Повестку по закону нужно вручать человеку лично в руки. Вручение может проходить где угодно, ведь Кабмин утвердил новый порядок военного учета и там не указано, где именно можно вручать повестку, а где нет.
Также документ необязательно должен вручать представитель ТЦК, его может передать любое лицо, предусмотренное законодательством. Но главное получить законно ее может только адресат лично.
Напомним, согласно ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.
Действующее законодательство также не наделяет обязанностью граждан в случае получения повестки за другое лицо известить такого военнообязанного о вызове в ТЦК СП.
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