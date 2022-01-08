Был в комнате: в Винницкой области сгорел 7-летний мальчик

40-летняя мать ребенка получила ожоги.
В с. Тараски Хмельницкого района Винницкой области во время вспыхнувшего в доме пожара погиб 7-летний мальчик. Ребенок на момент возгорания находился в комнате.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение в Службу спасения поступило в 00:51 8 января
"Спасатели увидели, что огнем охвачена одна из комнат жилого дома, общая площадь которого около 80 кв.м. В 03:18 возгорание было ликвидировано", — рассказали в ведомстве.
Во время осмотра места пожара был обнаружен погибший 7-летний мальчик. Термический ожог кистей обеих рук II степени получила 40-летняя мать.
Пламя уничтожило шиферное перекрытие и внутреннее убранство комнат дома.
Сейчас обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям, выясняются специалистами.
Как уберечь детей - советы спасателей:
- Если вы оставляете ребенка дома, убедитесь, что все имеющиеся в помещении электроприборы и газовое оборудование находятся в исправном состоянии, а спички спрятаны в недоступном месте;
- Не оставляйте детей дома одних, если они не способны самостоятельно решить возникающие проблемы;
- Отправляясь на отдых в водоем или на природу следите за тем, чтобы дети не оставались без присмотра;
- Следите за тем, чтобы малолетние дети не посещали самостоятельно местные пруды, реки, заброшенные здания;
- Воспитывайте у ребенка сознательное отношение к правилам безопасности жизнедеятельности.
Напомним, в Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное частное здание.
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