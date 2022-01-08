Был в комнате: в Винницкой области сгорел 7-летний мальчик

Был в комнате: в Винницкой области сгорел 7-летний мальчик

40-летняя мать ребенка получила ожоги.

В с. Тараски Хмельницкого района Винницкой области во время вспыхнувшего в доме пожара погиб 7-летний мальчик. Ребенок на момент возгорания находился в комнате.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сообщение в Службу спасения поступило в 00:51 8 января

"Спасатели увидели, что огнем охвачена одна из комнат жилого дома, общая площадь которого около 80 кв.м. В 03:18 возгорание было ликвидировано", — рассказали в ведомстве.

Во время осмотра места пожара был обнаружен погибший 7-летний мальчик. Термический ожог кистей обеих рук II степени получила 40-летняя мать.

Пламя уничтожило шиферное перекрытие и внутреннее убранство комнат дома.

Сейчас обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям, выясняются специалистами.

Как уберечь детей - советы спасателей:

Если вы оставляете ребенка дома, убедитесь, что все имеющиеся в помещении электроприборы и газовое оборудование находятся в исправном состоянии, а спички спрятаны в недоступном месте;

Не оставляйте детей дома одних, если они не способны самостоятельно решить возникающие проблемы;

Отправляясь на отдых в водоем или на природу следите за тем, чтобы дети не оставались без присмотра;

Следите за тем, чтобы малолетние дети не посещали самостоятельно местные пруды, реки, заброшенные здания;

Воспитывайте у ребенка сознательное отношение к правилам безопасности жизнедеятельности.

Напомним, в Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное частное здание.

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