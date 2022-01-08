Цеплялся к 12-летней девочке: в Днепре совершили самосуд над подростком (видео)

Парня облили зеленкой и заставили сказать, что больше не будет так делать.
В Днепре подросток, по словам очевидцев, приставал к 12-летней девочке на улице Радистов. Свидетели говорят – парень к тому же был нетрезвым в этот момент.
По их словам, девочке удалось скрыться. По предварительной информации, в полицию она не обращалась.
Местные жители решили "наказать" горе-поклонника и провели с ним "воспитательную работу".
Видео, где он обещает исправиться, обнародовали в Сети.
На кадрах парень, у которого лицо облито зеленкой, говорит, что больше не будет так делать.
Напомним, в Николаеве время конфликта 30-летняя женщина отобрала у пьяного поклонника нож и ударила им ему в живот. От полученной травмы он скончался.
Читайте также:
Беременная в 16: на Закарпатье мать придумала настоящий детектив, чтобы скрыть роды дочери
Исследователи выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 после контакта с больными
Братья из Винницкой области одолели 10 километров босиком, чтобы убежать от отчима