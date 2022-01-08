Цеплялся к 12-летней девочке: в Днепре совершили самосуд над подростком (видео)

Цеплялся к 12-летней девочке: в Днепре совершили самосуд над подростком (видео)

Парня облили зеленкой и заставили сказать, что больше не будет так делать.

В Днепре подросток, по словам очевидцев, приставал к 12-летней девочке на улице Радистов. Свидетели говорят – парень к тому же был нетрезвым в этот момент.

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По их словам, девочке удалось скрыться. По предварительной информации, в полицию она не обращалась.

Местные жители решили "наказать" горе-поклонника и провели с ним "воспитательную работу".

Видео, где он обещает исправиться, обнародовали в Сети.

На кадрах парень, у которого лицо облито зеленкой, говорит, что больше не будет так делать.

В Днепре подросток домагался девочку: его наказали

Напомним, в Николаеве время конфликта 30-летняя женщина отобрала у пьяного поклонника нож и ударила им ему в живот. От полученной травмы он скончался.

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