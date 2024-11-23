Даже днем будет минус: синоптик предупредила о похолодании 24 ноября

Погодные условия значительно ухудшатся.
В воскресенье, 24 ноября, в Украине на значительной части территории осадки маловероятны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Разве что на востоке ночью будет дождь переходить в снег, а днем прекратится. И еще в западных областях днем в воскресенье ожидается местами небольшой снег", — написала она.
Ветер в Украине будет задувать с северо-запада, будет умеренным, в восточных областях, вероятно, штормовым, до 15-20 метров в секунду. На западе Украины — юго-западный.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза, на Черниговщине до -7 градусов, в восточных областях 0-5 градусов тепла.
Днем в воскресенье в Украине от 2 градусов мороза до 4 градусов.
В Киеве 24 ноября осадков не ожидается. Ночью -1-3 градуса, завтра днем около нуля.
В ближайшие дни в Украине будет холодно, но без существенных осадков.
Напомним, синоптики предупреждают, что в некоторых регионах украинцам следует готовиться к сложным погодным условиям.
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