Навіть вдень буде мінус: синоптикиня попередила про похоладання 24 листопада 

У неділю, 24 листопада, в Україні на значній частині території опади малоймовірні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Хіба що на сході вночі дощ переходитиме у сніг, а вдень припиниться. І ще в західних областях вдень у неділю очікується місцями невеликий сніг", - написала вона.

Вітер в Україні задуватиме з північного заходу, буде помірним, у східних областях ймовірно штормовим, до 15-20 метрів за секунду. На заході України - південно-західний.

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах 0-5 градусів морозу, на Чернігівщині до -7 градусів, у східних областях 0-5 градусів тепла.

Вдень у неділю в Україні від 2 градусів морозу до 4 градусів .

У Києві 24 листопада опадів не очікується. Вночі -1-3 градуси, завтра вдень близько нуля.

Найближчими днями в Україні буде холодно, але без істотних опадів. У другій половині наступного тижня трохи потепліє та побільшає опадів (окрім східної частини).

Нагадаємо, синоптики попереджають, що у деяких регіонах українцям варто готуватися до складних погодних умов. Більше про це читайте у новині.

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