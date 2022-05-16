Дети войны: почему в кризис важно продолжать кормить грудью

Грудное вскармливание – это не только о выживании, но и о психологическом состоянии как ребенка, так и матери.
Украинка Оля, мама троих детей, планировала кормить младшую дочь грудью до 6 месяцев и затем плавно перейти на смесь.
Об этом сообщает UNICEF Ukraine в Facebook.
Но с началом полномасштабных военных действий она поняла, что сейчас очень важно продолжать кормить грудью.
Грудное вскармливание – это не только о выживании, но и о психологическом состоянии как ребенка, так и матери.
Моменты, когда Оля остается с дочерью наедине, чтобы покормить ее, – это островки безопасности. А самому ребенку тоже важно чувствовать мамин покой.
Сейчас, когда в Украине идет война, очень важно всеми силами пытаться настроить и сохранить грудное вскармливание. Ибо грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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