Украинцев приглашают вступить в кибервойска

В Национальный координационный центр кибербезопасности могут обратиться все специалисты со своими предложениями.

Специалисты, у которых есть желание и необходимый уровень квалификации, могут присоединиться к украинским кибервойскам. Для этого следует обратиться в Национальный координационный центр кибербезопасности.

Об этом на брифинге по поводу хакерских атак 15 февраля рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

"Национальный координационный центр расположен на такой территории, чтобы он был доступен всем гражданам. Он находится в центре "Парковый" (в Киеве — Ред.)", — сказал он.

Заместитель секретаря СНБО отметил, что туда может обратиться любой со своими пожеланиями и помочь на волонтерских или любых других принципах.

"Специалисты определят квалификацию желающих, и они будут направлены к присутствующим здесь субъектам обеспечения кибербезопасности, которые смогут использовать (их умения. — Ред.) тем или иным способом", — пояснил Демедюк.

По его словам, к основным субъектам обеспечения кибербезопасности, кроме Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ, также относятся Министерство обороны, ВСУ, разведка.

"Поэтому они готовы набирать всех специалистов, способных обеспечивать основные задачи", — подытожил он.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Дію" и ряд госсайтов, в частности – Министерства обороны и Вооруженных сил.

Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак.

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