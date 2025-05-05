Загранпаспорт / © УНИАН

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Вопрос двойного гражданства становится критическим для Украины. Без решения этой проблемы Украина может потерять значительное количество своих граждан, особенно тех, кто имеет семьи за границей.

Такое мнение высказал адвокат Сергей Старенький в эфире Киев24.

По его словам, сейчас многие украинцы живут за границей, и эта ситуация длится уже более трех лет. За это время образуются семьи, в частности, украинки выходят замуж за граждан ЕС. Это создает проблему гражданства для детей, которые рождаются в таких семьях.

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Адвокат подчеркнул, что каждый украинец, независимо от двойного гражданства, несет все обязанности и имеет все права гражданина Украины.

Они берут на себя двойное обязательство выполнять гражданство Украины и другой страны. Я не считаю, что это проблема. Напротив, у нас долгое время не урегулирован этот вопрос. И в рамках интеграции, которую мы проводим с ЕС, мы задекларировали, что мы хотим стать членами ЕС. Этот вопрос все равно придется решать. На сегодняшний день оно неурегулировано. А если у нас в Украине какой-то вопрос неурегулированный, это повод для коррупции», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина готовит закон, разрешающий двойное гражданство.