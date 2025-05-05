Подвійне громадянство може стати загрозою для України - адвокат

Закордонний паспорт / © УНІАН

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Питання подвійного громадянства стає критичним для України. Без розв’язання цієї проблеми Україна може втратити значну кількість своїх громадян, особливо тих, хто має родини за кордоном.

Таку думку висловив адвокат Сергій Старенький в етері Київ 24.

За його словами зараз багато українців живе за кордоном, і ця ситуація триває вже понад три роки. Протягом цього часу утворюються сім’ї, зокрема, українки виходять заміж за громадян ЄС. Це створює проблему щодо громадянства для дітей, які народжуються в таких родинах.

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Адвокат підкреслив, що кожен українець, незалежно від наявності подвійного громадянства, несе всі обов’язки та має всі права громадянина України.

«Вони беруть на себе подвійне зобовʼязання виконувати громадянство України та іншої країни. Я не вважаю, що це проблема. Навпаки, у нас тривалий час не врегульоване це питання. І в рамках інтеграції, яку ми проводимо з ЄС, ми задекларували, що ми прагнемо стати членами ЄС. Це питання все одно доведеться вирішувати. На сьогодні воно неврегульоване. А якщо у нас в Україні якесь питання неврегульоване, це підстава для корупції», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна готує закон, що дозволить подвійне громадянство.