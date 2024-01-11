Экс-охранники бывшего президента-беглеца Януковича получили подозрение через 10 лет – ГБР (видео)

Для обеспечения себя профессиональной охраной в дальнейшем Янукович решил склонить военнослужащих УГО Украины, выполнявших воинскую обязанность об обеспечении его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в РФ.
Лица, работавшие в службе безопасности экс-президента Виктора Януковича, получили подозрение в дезертирстве через 10 лет.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"21 февраля 2014 года Янукович вместе со своей сожительницей в сопровождении охраны – военнослужащих УГО Украины – вылетел на вертолете из своей резиденции "Межигорье" в Харьков. На следующий день он прибыл в Донецк, откуда предпринял попытку незаконно вылететь в РФ", – говорится в сообщении ГБР.
Преступный сговор
После блокироввания вылета работниками Государственной пограничной службы Янукович и руководители его охраны вступили в преступный сговор с представителями силовых ведомств РФ для пересечения государственной границы Украины.
Для этого был разработан и согласован план по переправке беглого президента и лиц из его близкого окружения, в том числе сына и сожительницы, а также охраны сначала на территорию военного аэродрома РФ на территории АР Крым.
По информации ГБР, уже на территории воинской части Черноморского флота России в районе Севастополя Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины.
Для обеспечения себя профессиональной охраной в дальнейшем он решил склонить военнослужащих УГО Украины, исполнявших воинскую обязанность об обеспечении его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в РФ.
"В результате шестнадцать военнослужащих УГО Украины выехали морским судном, предоставленным ВС РФ, в Россию и на место службы не вернулись. Большинство из них после отъезда получили гражданство России. С целью скрыть совершенное дезертирство был издан приказ от 23 февраля 2014 года об увольнении 15 из этих сотрудников УГО Украины с военной службы", – говорится в сообщении.
По информации издания "Украинская правда", в правоохранительных органах уточнили, о каких бывших работниках УГО идет речь:
- Бернацкий Сергей Владимирович
- Сушко Артем Викторович
- Трофимов Денис Михайлович
- Головинец Юрий Викторович
- Нищик Виталий Александрович
- Глагодский Геннадий Викторович
- Дорогань Олег Анатольевич
- Иванцов Дмитрий Валерьевич
- Лапа Алексей Сергеевич
- Деев Сергей Александрович
- Томчук Андрей Леонидович
- Рудавин Дмитрий Александрович
- Рубан Александр Альбертович
- Павленко Владимир Валерьевич
- Мерлич Виталий Андреевич
Напомним, в Украине также ликвидировали очередные схемы для уклонистов. Среди организаторов был экс-советник главы администрации Януковича.
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