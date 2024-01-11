Экс-охранники бывшего президента-беглеца Януковича получили подозрение через 10 лет – ГБР (видео)

Для обеспечения себя профессиональной охраной в дальнейшем Янукович решил склонить военнослужащих УГО Украины, выполнявших воинскую обязанность об обеспечении его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в РФ.

Лица, работавшие в службе безопасности экс-президента Виктора Януковича, получили подозрение в дезертирстве через 10 лет.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"21 февраля 2014 года Янукович вместе со своей сожительницей в сопровождении охраны – военнослужащих УГО Украины – вылетел на вертолете из своей резиденции "Межигорье" в Харьков. На следующий день он прибыл в Донецк, откуда предпринял попытку незаконно вылететь в РФ", – говорится в сообщении ГБР.

Преступный сговор

После блокироввания вылета работниками Государственной пограничной службы Янукович и руководители его охраны вступили в преступный сговор с представителями силовых ведомств РФ для пересечения государственной границы Украины.

Для этого был разработан и согласован план по переправке беглого президента и лиц из его близкого окружения, в том числе сына и сожительницы, а также охраны сначала на территорию военного аэродрома РФ на территории АР Крым.

По информации ГБР, уже на территории воинской части Черноморского флота России в районе Севастополя Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины.

Для обеспечения себя профессиональной охраной в дальнейшем он решил склонить военнослужащих УГО Украины, исполнявших воинскую обязанность об обеспечении его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в РФ.

"В результате шестнадцать военнослужащих УГО Украины выехали морским судном, предоставленным ВС РФ, в Россию и на место службы не вернулись. Большинство из них после отъезда получили гражданство России. С целью скрыть совершенное дезертирство был издан приказ от 23 февраля 2014 года об увольнении 15 из этих сотрудников УГО Украины с военной службы", – говорится в сообщении.

По информации издания "Украинская правда", в правоохранительных органах уточнили, о каких бывших работниках УГО идет речь:

Бернацкий Сергей Владимирович Сушко Артем Викторович Трофимов Денис Михайлович Головинец Юрий Викторович Нищик Виталий Александрович Глагодский Геннадий Викторович Дорогань Олег Анатольевич Иванцов Дмитрий Валерьевич Лапа Алексей Сергеевич Деев Сергей Александрович Томчук Андрей Леонидович Рудавин Дмитрий Александрович Рубан Александр Альбертович Павленко Владимир Валерьевич Мерлич Виталий Андреевич

Напомним, в Украине также ликвидировали очередные схемы для уклонистов. Среди организаторов был экс-советник главы администрации Януковича.

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