Энергетический террор: РФ почти полностью обесточила две области Украины

РФ почти полностью обесточила Днепропетровщину и Запорожье / © ТСН.ua

Министерство энергетики подтвердило, что в результате сегодняшней вражеской атаки были почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Об этом говорится в сообщении министерства.

«Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области», — говорится в сообщении.

Критическая инфраструктура в этих областях работает от резервного питания.

«Обзор повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности», — уточнили в Минэнерго.

«Укрэнерго» добавили, что первоочередная задача энергетиков — заживление критической инфраструктуры.

«Если сейчас у вас есть свет на Днепропетровщине или в Запорожской области, пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально бережно. Это позволит снизить нагрузку на сети и заживить больше потребителей», — призвали в «Укрэнерго».

Напомним, что в результате атак РФ серьезные проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой возникли в Кривом Роге.

Также город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.

Кроме того, в Запорожье и области исчезли свет, вода и отопление.