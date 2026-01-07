- Дата публикации
Энергетический террор: РФ почти полностью обесточила две области Украины
Днепропетровщина и Запорожье оказались в блекауте после вражеского удара
Министерство энергетики подтвердило, что в результате сегодняшней вражеской атаки были почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.
Об этом говорится в сообщении министерства.
«Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области», — говорится в сообщении.
Критическая инфраструктура в этих областях работает от резервного питания.
«Обзор повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности», — уточнили в Минэнерго.
«Укрэнерго» добавили, что первоочередная задача энергетиков — заживление критической инфраструктуры.
«Если сейчас у вас есть свет на Днепропетровщине или в Запорожской области, пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально бережно. Это позволит снизить нагрузку на сети и заживить больше потребителей», — призвали в «Укрэнерго».
Напомним, что в результате атак РФ серьезные проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой возникли в Кривом Роге.
Также город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.
Кроме того, в Запорожье и области исчезли свет, вода и отопление.