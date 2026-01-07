Британский эксперт объяснил, почему Россия должна согласиться на мирное соглашение

Война России против Украины / © ТСН.ua

Заключение мирного соглашения с Украиной — это лучшее, на что Россия может рассчитывать. В дальнейшем ситуация для государства-агрессора может резко ухудшиться.

Такое мнение высказал бывший полковник британских Сухопутных сил Гэмиш де Бреттон-Гордон в комментарии «24 каналу».

По его словам, Кремль уже вскоре будет испытывать нехватку как финансовых, так и человеческих ресурсов.

Британский эксперт прогнозирует, что российская армия вскоре не сможет больше комплектоваться за счет заключенных и представителей нацменьшинств, которых она отправляет на фронт.

«Молодые люди из элиты Москвы и Петербурга все чаще будут отправляться на передовую. Когда это произойдет, олигархи и состоятельное меньшинство в России начнут серьезно ставить вопрос о целесообразности этой войны», — считает де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что российская экономика уже на грани краха, а цены на нефть, которая позволяла пополнять военную казну Кремля, падают.

«Теперь, когда Индия и другие страны получили от Трампа указание не покупать российскую нефть, а также принимая во внимание, что мировая цена нефти падает ниже 40 долларов, то казна России опустеет. Путин не может производить боеприпасы и танки без денег», — подчеркнул де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что российский народ уже давно страдает от инфляции, огромных процентных ставок, даже цены на основные продукты слишком высокие.

«Учитывая то, что деньги в России заканчиваются, в конце концов военная машина Путина остановится. Он не сможет долго продолжать войну, поскольку исчерпываются финансовые и человеческие ресурсы, боеприпасы, — подытожил британский эксперт.

Напомним, по данным украинской разведки, в прошлом году в Кремле планировали набрать в оккупационную армию 400 тысяч человек, и этот план россияне фактически выполнили. В этом году пополнение может быть еще больше.