ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
774
Время на прочтение
1 мин

Ограничения вводят для всех: как будут отключать свет 8 января

«Укрэнерго» снова вводит графики почасовых отключений для населения и ограничение мощности для промышленности из-за последствий российских ракетно-дроновых атак.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в четверг, 8 января

Ситуация в энергосистеме остается сложной, потому энергетики вынуждены ввести ограничение потребления по всей стране. НЭК «Укрэнерго» сообщила, что мероприятия будут касаться всех категорий потребителей.

Об этом говорится в официальном сообщении компании в Telegram.

По распоряжению диспетчерского центра завтра, 8 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей. Кроме того, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Основной причиной введения таких мер в компании называют последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, которые существенно повредили генерацию и сети.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Точное время и объем отключений по конкретному адресу потребители могут узнать на официальных сайтах или страницах облэнерго в своем регионе, веб-ресурсах местных властей и сайтах СМИ.

В «Укрэнерго» также призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Ранее мы сообщали, что ночью враг атаковал один из энергетических объектов ДТЭК на Днепропетровщине, что привело к пожару и повреждению оборудования.

Дата публикации
Количество просмотров
774
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie