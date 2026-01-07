Ограничения вводят для всех: как будут отключать свет 8 января

Отключение света в Украине в четверг, 8 января

Реклама

Ситуация в энергосистеме остается сложной, потому энергетики вынуждены ввести ограничение потребления по всей стране. НЭК «Укрэнерго» сообщила, что мероприятия будут касаться всех категорий потребителей.

Об этом говорится в официальном сообщении компании в Telegram.

По распоряжению диспетчерского центра завтра, 8 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей. Кроме того, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Реклама

Основной причиной введения таких мер в компании называют последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, которые существенно повредили генерацию и сети.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Точное время и объем отключений по конкретному адресу потребители могут узнать на официальных сайтах или страницах облэнерго в своем регионе, веб-ресурсах местных властей и сайтах СМИ.

В «Укрэнерго» также призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Ранее мы сообщали, что ночью враг атаковал один из энергетических объектов ДТЭК на Днепропетровщине, что привело к пожару и повреждению оборудования.