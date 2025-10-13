Есть ли у России оружие для противодействия "Томагавкам": ответ авиаэксперта

© Associated Press

Оружие, которым Россия могла противостоять ракетам Tomahawk, она отправила в Крым. Там это успешно «утилизировано» силами обороны.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

«Россия все, что могла противостоять Tomahawk, отправили в Крым, где было утилизировано силами обороны. Поэтому, в принципе, система противовоздушной обороны Российской Федерации — это швейцарский сыр, который позволяет нам активно работать и использовать эти дыры для того, чтобы наносить удары по важным объектам», — подчеркнул он.

Он добавил, что Россия долгое время разворачивает систему противодействия дронам. И, конечно, давно не проверяли свои способности систем противоракетной защиты.

Также Храпчинский акцентировал, что скорость обнаружения и перехвата ракеты зависит от различных ПВО, которыми должен быть насыщен регион. В Москве и Санкт-Петербурге сейчас активно занимаются этим вопросом, чтобы обесчестить применение оружия Украиной.

«Опять же, „Томагавк“ — довольно интересная ракета, которая может изменять точку назначения. Это помогает обойти системы ПВО», — заключил авиаэксперт.

Ранее эксперт спрогнозировал, когда Украине могут передать ракеты «Томагавк». Есть вероятность, что это произойдет к Новому году. Более того, украинцы могут узнать о том, что США предоставили ракеты уже когда их начнут использовать на практике. Так было с комплексами «Петриот».

«Поэтому надеемся, что это решение уже принято и что в ближайшие месяцы до нового года эти ракеты должны быть уже у нас. Надеемся», — добавил военный аналитик.