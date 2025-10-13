- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 2 мин
Есть ли у России оружие для противодействия "Томагавкам": ответ авиаэксперта
США могут передать Украине ракеты "Томагавк". Вероятно, у России нечем противодействовать им.
Оружие, которым Россия могла противостоять ракетам Tomahawk, она отправила в Крым. Там это успешно «утилизировано» силами обороны.
Об этом в эфире «Эспрессо» сказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
«Россия все, что могла противостоять Tomahawk, отправили в Крым, где было утилизировано силами обороны. Поэтому, в принципе, система противовоздушной обороны Российской Федерации — это швейцарский сыр, который позволяет нам активно работать и использовать эти дыры для того, чтобы наносить удары по важным объектам», — подчеркнул он.
Он добавил, что Россия долгое время разворачивает систему противодействия дронам. И, конечно, давно не проверяли свои способности систем противоракетной защиты.
Также Храпчинский акцентировал, что скорость обнаружения и перехвата ракеты зависит от различных ПВО, которыми должен быть насыщен регион. В Москве и Санкт-Петербурге сейчас активно занимаются этим вопросом, чтобы обесчестить применение оружия Украиной.
«Опять же, „Томагавк“ — довольно интересная ракета, которая может изменять точку назначения. Это помогает обойти системы ПВО», — заключил авиаэксперт.
Ранее эксперт спрогнозировал, когда Украине могут передать ракеты «Томагавк». Есть вероятность, что это произойдет к Новому году. Более того, украинцы могут узнать о том, что США предоставили ракеты уже когда их начнут использовать на практике. Так было с комплексами «Петриот».
«Поэтому надеемся, что это решение уже принято и что в ближайшие месяцы до нового года эти ракеты должны быть уже у нас. Надеемся», — добавил военный аналитик.