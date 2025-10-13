У Путина пригрозили плохим концом из-за Tomahawk для Украины

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине «могут плохо кончиться».

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

Песков сказал, что запуск ракет Tomahawk якобы требует участия специалистов США. Поэтому, по словам спикера Кремля, поставка этих ракет Киеву «действительно может плохо кончиться».

Напомним, возможность предоставления Украине ракет Tomahawk вызывает у Москвы беспокойство, заявил накануне Песков. Он назвал эти ракеты «серьезным оружием» с высокой дальностью (как в безъядерном, так и в ядерном исполнении), но при этом выразил уверенность, что оно «не сможет изменить положение дел на фронтах».

Как сообщил 12 октября президент США Дональд Трамп, он рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о потенциальной поставке Украине Tomahawk, если не будет достигнуто урегулирование войны. Этот вопрос, обсужденный с президентом Украины Владимиром Зеленским, еще не имеет окончательного решения.

13 октября Песков сказал, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится, как только появятся договоренности об этом. Пока же четких договоренностей нет.

К слову, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин развеял иллюзии, что ракеты Tomahawk могут быстро закончить войну. По его словам, нет такого оружия, которое бы радикально изменило ход боевых действий. Победа зависит не от «сказочных решений», а от комплекса мероприятий.