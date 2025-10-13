Когда Путин поговорит с Трампом: в Кремле сделали заявление

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина / © ТСН.ua

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, когда может состояться телефонный разговор главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Заявление Пескова распространяют российские средства массовой пропаганды.

По словам пресс-секретаря диктатора РФ, телефонный разговор Путина и Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом. Пока что четких договоренностей о таком разговоре нет.

«Каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся — разговор состоится. Еще раз повторяю: существуют все возможности для достаточно оперативной организации такого телефонного разговора», — сказал Песков.

К слову, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня провел телефонный разговор с Трампом, назвав его «очень продуктивным». Стороны обсудили усиление украинской ПВО, вопросы дальнобойности и устойчивости на фоне российских атак, а также много деталей по энергетике.

После разговора с Зеленским Трамп сообщил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Украине ракет Tomahawk, если война в Украине не будет урегулирована. Окончательного решения о предоставлении этих ракет еще не принято.