"Это как мародерство": ТЦ в Луцке не отдает предпринимателям товар и требует оплатить аренду

"Это как мародерство": ТЦ в Луцке не отдает предпринимателям товар и требует оплатить аренду

Предприниматели жалуются, что руководство ТЦ занимается мародерством, конфискуя имущество предпринимателей, которые не в состоянии оплатить аренду за следующие три месяца.

Предприниматели жалуются на торговый центр "Порт Сити" в Луцке, нарушивший условия договора для арендаторов. По условиям договора, бизнес освобождается от обязанностей в случае форс-мажорных обстоятельств.

Об этом рассказала владелица магазина "Жужу", расположенного в соответствующем ТЦ, Наталья Швай, сообщает УНИАН.

"Еще в январе мы написали заявление о том, что хотим уехать. Согласно договору, нужно заплатить за три месяца и только после того съезжать. Когда же 24 февраля началась война, мы встретились с форс-мажорной ситуацией. Мы проплатили аренду за весь январь и февраль, но ТЦ требует еще аренду за март и апрель", – рассказала Швай.

Предприниматели жалуются, что руководство торгового центра занимается мародерством, конфискуя имущество предпринимателей, которые не могут оплатить аренду за следующие три месяца.

"Арендаторы в Луцке оказались в ситуации заложников. Разорвать договор по форс-мажору не дают, а проплатить заоблачные счета по аренде не из чего. Мы не в состоянии торговать дальше и хотим только забрать свой товар", — рассказала владелица магазина, арендовавшая торговую площадь в ТЦ "Порт Сити".

По словам предпринимательницы, она 16 марта обратилась к правоохранителям из-за того, что арендодатель препятствовал попытке забрать товар с торговой точки.

Владельцу магазина "Жужу" не отдают товар общей стоимостью около 10 млн. грн.

"Мы дождались полиции, а затем из-за сигнала тревоги были вынуждены покинуть помещение центра. Теперь нам заблокировали доступ в наш отдел, то есть мы не можем попасть в магазин. Не можем забрать товар. Нам предъявили требование: пока мы не заплатим все долги, товар не отдадут. То есть они хотят, чтобы мы не работая, заранее, в состоянии войны, оплатили еще два месяца аренды и коммунальные услуги", – рассказала Швай.

Она пояснила, что у предпринимателей нет денег на аренду за март и апрель, ведь из-за начала войны они были вынуждены закрыть магазин.

"В договоре об аренде прописано, что согласно наступлению форс-мажорных обстоятельств или состояния войны арендатор освобождается от частичной или полной ответственности за неисполнение обязанностей договора. То есть наступает вопрос, что я их не могу выполнять. Я эти условия договора не могу выполнять", – рассказала владелица магазина.

Она добавила, что не может заплатить 100 тыс. грн аренды, ведь ее просто не из чего платить, когда не происходит торговля. Швай сказала, что хочет закрыть бизнес.

Она добавила, что вопрос о нарушении договора должен рассматриваться в суде.

"Если суд скажет, что я все-таки должна им деньги, я с этим соглашаюсь. Соответственно, я буду платить, но не отдавать мне мое имущество – это как мародерство. Есть состояние войны и я хочу забрать свое", – добавила владелица магазина.

Она также сообщила, что в такой ситуации оказались и другие арендаторы ТЦ "Порт Сити". Предприниматели запуганы, что их не выпустят с товаром.