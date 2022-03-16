"Це як мародерство": ТЦ в Луцьку не віддає підприємцям товар та вимагає сплатити оренду наперед

"Це як мародерство": ТЦ в Луцьку не віддає підприємцям товар та вимагає сплатити оренду наперед

Підприємці скаржаться, що керівництво ТЦ займається мародерством, конфіскуючи майно підприємців, неспроможних сплатити оренду за наступні три місяці.

Підприємці скаржаться на торгівельний центр "Порт Сіті" в Луцьку, який порушив умови договору для орендарів. За умовами договору, бізнес звільняється від обов'язків у разі форс-мажорних обставин.

Про це розповіла власниця магазину "Жужу", що розташований у відповідному ТЦ, Наталія Швай, повідомляє УНІАН.

"Ще в січні ми написали заяву про те, що хочемо з’їхати. Згідно з договором, потрібно заплатити за три місяці та тільки після того з'їжджати. Коли ж 24 лютого розпочалась війна, ми зустрілись із форс-мажорною ситуацією. Ми проплатили оренду за весь січень та лютий, але ТЦ вимагає ще оренду за березень та квітень", ­– розповіла Швай.

Підприємці скаржаться, що керівництво торгівельного центру займається мародерством, конфіскуючи майно підприємців, що не можуть сплатити оренду за наступні три місяці.

"Орендарі у Луцьку опинились у ситуації заручників. Розірвати договір по форс-мажору не дають, а проплатити захмарні рахунки по оренді немає з чого. Ми не в змозі торгувати далі та хочемо лише забрати свій товар", – розповіла власниця магазину, що орендувала торгову площу в ТЦ "Порт Сіті".

За словами підприємиці, вона 16 березня звернулася до правоохоронців через те, що орендодавець перешкоджав її спробі забрати товар з торгової точки.

Власникові магазину "Жужу" не віддають товар загальною вартістю близько 10 млн грн.

"Ми дочекались поліції, а потім через сигнал тривоги були змушені покинути приміщення центру. Тепер нам заблокували доступ до нашого відділу, тобто ми не можемо потрапити до магазину. Не можемо забрати товар. Нам виставили вимогу: поки ми не заплатимо всіх боргів, товар не віддадуть. Тобто вони хочуть, щоб ми непрацюючи, наперед, у стані війни, сплатили ще два місяці оренди і комунальні послуги", ­– розповіла Швай.

Вона пояснила, що підприємці не мають грошей на оренду за березень та квітень, адже через початок війни були змушені закрити магазин.

"В договорі про оренду прописано, що згідно настанням форс-мажорних обставин або стану війни орендар звільняється від часткової або повної відповідальності за невиконання обов'язків договору. Тобто настає питання, що я їх не можу виконувати. Я ці умови договору не можу виконувати", ­– розповіла власниця магазину.

Вона додала, що не може сплатити 100 тис. грн оренди, адже її просто немає з чого платити, коли не відбувається торгівля. Швай сказала, що хоче закрити бізнес.

Вона додала, що питання порушення договору має розглядатися в суді.

"Якщо суд скаже, що я все-таки винна їм гроші, я з цим погоджуюсь. Відповідно, я платитиму, але не віддавати мені моє майно – це як мародерство. Є стан війни і я хочу забрати своє", – додала власниця магазину.

Вона також повідомила, що в такій ситуації опинилися й інші орендарі ТЦ "Порт Сіті". Підприємці залякані, що їх не випустять з товаром.