"Это Украина и украинцы": Зеленский назвал центр принятия всех решений

"Это Украина и украинцы": Зеленский назвал центр принятия всех решений

В 19.00 начался вечерний марафон, посвященный празднованию Дня единения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все решения по Украине принимаются в Украине.

Об этом он сказал во время вечернего марафона, посвященного празднованию Дня единения.

"Что касается Украины, то центр принятия всех решений – это Украина и украинское общество. Я не могу 100% сказать, что те или иные лидеры не проводят свои переговоры с РФ, но все решения по Украине принимаются в Украине, поэтому именно сюда и приезжают", – ответил на вопрос журналиста Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский основал 16 февраля 2022 года, который многие на Западе называют днем возможного вторжения России в Украину, Днем единения украинцев. Соответственно, в этот день будет проведен ряд мероприятий и инициатив, призванных популяризировать праздник и объединить миллионы украинцев по всему миру.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.