"Це Україна та українці": Зеленський назвав центр ухвалень всіх рішень

О 19:00 розпочався вечірній марафон, присвячений до святкування Дня єднання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі рішення щодо України ухвалюються в Україні.

Про це він сказав під час вечірнього марафону, присвяченого до святкування Дня єднання.

"Щодо України, то центр ухвалення усіх рішень - це Україна та українське суспільство. Я не можу 100% сказати, що ті чи інші лідери не проводять свої переговори з РФ, але всі рішення щодо України ухвалюються в Україні, тому саме сюди і приїжджають", - відповів на запитання журналіста Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, який багато хто на Заході називають днем можливого вторгнення Росії до України, Днем єднання українців. Відповідно, цього дня буде проведена низка заходів та ініціатив, покликаних популяризувати свято та об’єднати мільйони українців у всьому світі.

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