"Феноменальный кейс": разработчик UA Dynamics о важности атак дронов

Даже если из десяти беспилотных надводных аппаратов до цели доходит только один, это очень успешный кейс.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал член команды разработчиков UA Dynamics Максим Субботин.

"Это абсолютно феноменальный кейс, который может перевести надводный Черноморский флот РФ в статус подводного. Думаю, это абсолютно прекрасно для Украины, потому что контроль акватории Черного моря – это не только контроль за акваторией", – сказал Субботин.

Почему это важно

Так, логистика группировки сил оккупантов, расположенных на территории временно оккупированного Крыма осуществляется, в частности, через снабжение морскими путями. Когда эти конвои будут ощущать постоянную угрозу, оккупанты будут выстраивать другие маршруты, не столь удобные. Более того, им придется добавлять в любое грузовое судно конвой военного судна, чтобы обезопаситься от возможной атаки морскими дронами со стороны украинских Вооруженных сил.

"И чем больше у нас будет таких дронов и таких кейсов, когда корабли врага будут терпеть повреждения, идти на дно или просто буксироваться в недееспособном состоянии, как это сейчас произошло с "Оленегорским горняком" (корабль – ред.), к причальной стенке и уже там со стыдом тонуть, тем лучше для Украины", – утверждает разработчик.

Что известно о корабле

В ночь на 4 августа в Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае РФ, раздались взрывы. В Минобороны РФ обвинили ВСУ в атаке с помощью морских безэкипажных катеров на военно-морскую базу в Новороссийске. Стало известно, что один дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Судно получило серьезную пробоину и пока не может выполнять боевые задания.

Впоследствии поврежденный десантный корабль "Оленегорский горняк" зафиксировали на спутниковом фото в порту Новороссийска после атаки дронами в ночь на 4 августа.

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