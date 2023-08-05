"Феноменальний кейс": розробник UA Dynamics про важливість атак дронів

Навіть якщо з десяти безпілотних надводних апаратів до цілі доходить лише один, це дуже успішний кейс.

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав член команди розробників UA Dynamics Максим Суботін.

"Це абсолютно феноменальний кейс, який може перевести надводний Чорноморський флот РФ у статус підводного. Думаю, це абсолютно прекрасно для України, тому що контроль акваторії Чорного моря – це не тільки про контроль за акваторією", – сказав Суботін.

Чому це важливо

Так, логістика угруповання сил окупантів, розташованих на території тимчасово окупованого Криму здійснюється, зокрема, через постачання морськими шляхами. Коли ці конвої відчуватимуть постійну загрозу, окупанти вибудовуватимуть інші маршрути, не такі зручні. Щобільше, їм доведеться додавати до будь-якого вантажного судна конвой військового судна, щоб убезпечитися від можливої атаки морськими дронами з боку українських Збройних сил.

"І чим більше у нас буде таких дронів і таких кейсів, коли кораблі ворога зазнаватимуть пошкоджень, йтимуть на дно або просто буксируватися в недієздатному стані, як це зараз сталося з "Оленєгорським гірником" (корабель – ред.), до причальної стінки і вже там із соромом тонути, тим краще для України", – стверджує розробник.

Що відомо про корабель

В ніч проти 4 серпня у Новоросійську, що у Краснодарському краї РФ, пролунали вибухи. У Міноборони РФ звинуватили ЗСУ в атаці за допомогою морських безекіпажних катерів на військово-морську базу в Новоросійську. Стало відомо, що один дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Судно дістало серйозну пробоїну і наразі не може виконувати бойові завдання.

Згодом пошкоджений десантний корабель "Оленегорский горняк" зафіксували на супутникові фото в порту Новоросійська після атаки дронами у ніч проти 4 серпня.

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