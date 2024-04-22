Германия сорвала поставку Украине бронемашин MRAP: что об этом известно

Все бронемашины должны поставить в этом году, однако в каком именно количестве – неизвестно.

Германия сорвала Украине поставки бронемашин MRAP, по которым был заключен договор с немецкой оборонной компанией.

Об этом пишет российский BILD.

Как стало известно, немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH и Украина приняли договор, в рамках которого военные должны были получить 400 тяжелых колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP. Общая сумма этих автомобилей – 315 миллионов евро – финансирование должно было проходить из бюджетных средств ФРГ.

Все эти бронемашины должны поставить в этом году, однако в каком именно количестве – неизвестно.

“MRAP для ВСУ должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако никаких поставок до сих пор так и не началось. По информации BILD, план в этом году сократили сначала до 200, а затем до 100 машин. Начало снабжения перенесли с января на май-июнь. Причина в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и только собирает их в ФРГ. У компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США в Германию", а также проблемы с сертификацией противоминной защиты", — пишут журналисты издания, ознакомившиеся с документом немецкой Минобороны.

Напомним, что на поездах Германии появятся двухместные купе "для поцелуев".

Читайте также: