Німеччина зірвала Україні постачання бронемашин MRAP: що про це відомо

Всі бронемашини повинні поставити цього року, проте в якій саме кількості - невідомо.

Німеччина зірвала Україні постачання бронемашин MRAP, щодо яких був укладений договір з німецькою оборонною компанією.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH та Україна ухвалили договір, в межах якого наві військові повинні були отримати 400 важких колісних бронемашин із посиленим протимінним захистом MRAP. Загальна сума цих автівок - 315 мільйонів євро - фінансування повинно було відбуватися з бюджетних коштів ФРН.

Всі ці бронемашини повинні поставити цього року, проте в якій саме кількості - невідомо.

“MRAP для ЗСУ мають бути поставлені партіями по 20 штук із січня по жовтень 2024 року. Однак жодних поставок досі так і не розпочалося. За інформацією BILD, план цього року скоротили спочатку до 200, а потім до 100 машин. Початок постачання перенесли з січня на травень-червень. Причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP із США і лише збирає їх у ФРН. У компанії виникли “обмеження ліцензії на експорт із США до Німеччини”, а також проблеми із сертифікацією протимінного захисту”, - пишуть журналісти видання, які ознайомилися з документом німецької Міноборони.

Нагадаємо, що поїздах Німеччини з'являться двомісні купе "для поцілунків".

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