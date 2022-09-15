Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев: фото

Сегодня, 15 сентября, в Киев прибыла с рабочим визитом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Это ее третий визит в Украину с начала войны.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии в Twitter.
"Я в Киеве, уже в третий раз с начала российской войны. Так многое изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС", – написала она.
Во время своего визита Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить, как продолжить сближение экономик и людей, пока Украина продвигается к вступлению.
В частности, Урсула фон дер Ляйен обсудит с украинским президентом подключение Украины к электрической сети ЕС и введение бесплатного роуминга для украинцев. В свою очередь Зеленский пообещал важные дипломатические новости после визита в Киев президентки Еврокомиссии.
Читайте также:
- В сине-желтых нарядах и с украинскими лентами: депутаты Европарламента продемонстрировали поддержку Украины
- "Это цена путинского пути смерти и разрушения": Урсула фон дер Ляен призвала ЕС проявить решимость к Кремлю
- Путин терпит поражение: Урсула фон дер Ляен выступила с ежегодной речью в Европарламенте