Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев: фото

Сегодня, 15 сентября, в Киев прибыла с рабочим визитом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это ее третий визит в Украину с начала войны.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии в Twitter.

"Я в Киеве, уже в третий раз с начала российской войны. Так многое изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС", – написала она.

Во время своего визита Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить, как продолжить сближение экономик и людей, пока Украина продвигается к вступлению.

В частности, Урсула фон дер Ляйен обсудит с украинским президентом подключение Украины к электрической сети ЕС и введение бесплатного роуминга для украинцев. В свою очередь Зеленский пообещал важные дипломатические новости после визита в Киев президентки Еврокомиссии.

Президентка Еврокомиссии третий раз во время войны едет к Зеленскому

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