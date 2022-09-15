Очільниця Єврокомісії прибула з візитом до Києва: фото

Сьогодні, 15 вересня, до Києва прибула з робочим візитом прибула голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Це її третій візит в Україну від початку війни.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії в Twitter.

"Я в Києві, вже втретє від початку російської війни. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат в ЄС", - написала вона.

Під час свого візиту Урсула фон дер Ляйєн зустрінеться з президентом України Володимир Зеленський і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити, як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.

Зокрема Урсула фон дер Ляйєн обговорить із українським президентом підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців. Своєю чергою Зеленський пообіцяв важливі дипломатичні новини після візиту до Києва президентки Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії втретє під час війни їде до Зеленського

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