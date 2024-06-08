Графики отключений света начнут действовать немного позже — ДТЭК

Стабилизационные отключения будут введены с 18:00 вместо 16:00.

Ситуация в энергосистеме Украины позволяет в субботу, 8 июня, задействовать графики отключений света на два часа позже.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Таким образом, ограничения электроснабжения будут происходить в период с 18:00 до 24:00.

В компании добавили, что в случае изменения будут оперативно информировать о ситуации в энергосистеме.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.

Читайте также: