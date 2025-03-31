- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1326
- Время на прочтение
- 1 мин
ГУР "слило" в Сеть данные по 11 российским пропагандистам
Украинская разведка назвала лица, распространяющие кремлевскую пропаганду и оправдывающие войну. В списке — военкоры, журналисты и чиновники.
Главное управление разведки Минобороны и Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовали данные по 11 российским пропагандистам, которые распространяют кремлевские нарративы и оправдывают войну против Украины.
Об этом сообщило ГУР в своем телеграм-канале.
Среди россиян, информацию о которых на портале War&Sanctions опубликовали ГУР и ЦПД, есть представители пропагандистских медиа, военные корреспонденты и приближенные к российским властям лица, в частности:
основатель «Изборского клуба» Виталий Аверьянов,
военкоры Юрий Котенок и Денис Кулага,
ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева,
руководители российских пропагандистских телеканалов "Спас" и "Звезда".
"Эти лица играют ключевую роль в информационной войне России, распространяя дезинформацию среди международной аудитории и оправдывая агрессивные действия кремля против Украины", - объяснили в военной разведке.
Там добавили, что в разделе «Рупоры кремля» на портале War&Sanctions содержится информация о 94 российских пропагандистах.
К слову, во время протестов в Турции избили двух российских пропагандистов из телеканала RT.