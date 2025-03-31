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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1326
Время на прочтение
1 мин

ГУР "слило" в Сеть данные по 11 российским пропагандистам

Украинская разведка назвала лица, распространяющие кремлевскую пропаганду и оправдывающие войну. В списке — военкоры, журналисты и чиновники.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
"Рупоры" Кремля

«Рупоры» Кремля / © ГУР Минобороны

Главное управление разведки Минобороны и Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовали данные по 11 российским пропагандистам, которые распространяют кремлевские нарративы и оправдывают войну против Украины.

Об этом сообщило ГУР в своем телеграм-канале.

Среди россиян, информацию о которых на портале War&Sanctions опубликовали ГУР и ЦПД, есть представители пропагандистских медиа, военные корреспонденты и приближенные к российским властям лица, в частности:

  • основатель «Изборского клуба» Виталий Аверьянов,

  • военкоры Юрий Котенок и Денис Кулага,

  • ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева,

  • руководители российских пропагандистских телеканалов "Спас" и "Звезда".

"Эти лица играют ключевую роль в информационной войне России, распространяя дезинформацию среди международной аудитории и оправдывая агрессивные действия кремля против Украины", - объяснили в военной разведке.

Там добавили, что в разделе «Рупоры кремля» на портале War&Sanctions содержится информация о 94 российских пропагандистах.

К слову, во время протестов в Турции избили двух российских пропагандистов из телеканала RT.

Дата публикации
Количество просмотров
1326
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