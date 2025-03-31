ГУР "злило" в Мережу дані щодо 11 російських пропагандистів

"Рупори" Кремля / © ГУР Міноборони

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Головне управління розвідки Міноборони та Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів, які поширюють кремлівські наративи та виправдовують війну проти України.

Про це повідомило ГУР у своєму телеграм-каналі.

Серед росіян, інформацію про яких на порталі War&Sanctions опублікували ГУР та ЦПД, є представники пропагандистських медіа, воєнні кореспонденти та наближені до російської влади особи, зокрема:

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засновник «Изборского клуба» Віталій Авер’янов,

воєнкори Юрій Котьонок і Денис Кулага,

ведуча «Первого канала» Катерина Андрєєва,

керівники російських пропагандистських телеканалів «Спас» і «Звезда».

«Ці особи відіграють ключову роль в інформаційній війні рф, поширюючи дезінформацію серед міжнародної аудиторії та виправдовуючи агресивні дії кремля проти України», — пояснили у військовій розвідці.

Там додали, що загалом у розділі «Рупори кремля» на порталі War&Sanctions міститься інформація про 94 російських пропагандистів.

До слова, під час протестів у Туреччині побили двох російських пропагандистів з телеканалу RT.