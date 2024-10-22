Харьков снова под ударом РФ: в городе раздавались взрывы

По предварительной информации, зафиксированы попадания в Холодногорском и Салтовском районах Харькова.
Во вторник, 22 октября, российские оккупанты снова атаковали Харьков КАБами.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, есть информация о прилетах в трех районах города: Холодногорского, Киевского и Салтовского. В частности, в Холодногорском районе города попадания произошел пожар. В Киевском районе прилет произошел рядом с учебным заведением. В жилых домах вокруг частично вылетели стекла.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, что в Кривом Роге в течение трех последних дней российских атак пострадали 27 человек.
Читайте также:
- Удар "Шахедом" по Сумам: появились фото ужасающих разрушений
- Армия РФ ударила ночью беспилотниками: сколько дронов сбили и куда целился враг
- В Херсоне авто скорой помощи стало мишенью врага: что известно о последствиях