Харьков снова под ударом РФ: в городе раздавались взрывы

По предварительной информации, зафиксированы попадания в Холодногорском и Салтовском районах Харькова.

Во вторник, 22 октября, российские оккупанты снова атаковали Харьков КАБами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, есть информация о прилетах в трех районах города: Холодногорского, Киевского и Салтовского. В частности, в Холодногорском районе города попадания произошел пожар. В Киевском районе прилет произошел рядом с учебным заведением. В жилых домах вокруг частично вылетели стекла.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что в Кривом Роге в течение трех последних дней российских атак пострадали 27 человек.

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