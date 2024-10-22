Харків знову під ударом РФ: у місті лунали вибухи

За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова.

У вівторок, 22 жовтня, російські окупанти знову атакували Харків КАБами.

Про це повідомив мер Харков Ігор Терехов.

За його словами, є інформація про "прильоти" у трьох районах міста: Холодногірському, Київському та Салтівському. Зокрема, в Холодногірському районі на місті влучання сталася пожежа. В Київському районі "приліт" стався поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Нагадаємо, що у Кривому Розі протягом трьох останніх днів російських атак постраждали 27 людей.

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