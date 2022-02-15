Харьков в дыму: в Сети жалуются, что в городе невозможно дышать

Местные жители обсудили в Сети, что могло стать причиной дыма.
Харьков заполонил густой дым. Из-за него, жалуются жители, невозможно дышать.
Окутанные дымом кадры города выложили в местных пабликах.
"Харьков в дыму со вчерашнего вечера. Дышать невозможно", — говорится в публикации.
Местные жители обсудили в Сети, что могло стать причиной дыма:
- Это уже наступление или нет?
- Запахло весной.
- Туман.
- Смог.
- На Жуках была дымка, пахло горелым.
- На Холодке дышать невозможно.
- Коксохим дал по полной.
- Салтовка нормально.
- Это в штабе обороны нервно курят.
Напомним, что в Кривом Роге выпал металлический дождь. Город засыпал черными блестками. Их местные жители обнаружили на поверхности ночевавших на улице автомобилей.
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