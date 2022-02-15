Харьков в дыму: в Сети жалуются, что в городе невозможно дышать

Харьков в дыму: в Сети жалуются, что в городе невозможно дышать

Местные жители обсудили в Сети, что могло стать причиной дыма.

Харьков заполонил густой дым. Из-за него, жалуются жители, невозможно дышать.

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Окутанные дымом кадры города выложили в местных пабликах.

"Харьков в дыму со вчерашнего вечера. Дышать невозможно", — говорится в публикации.

Местные жители обсудили в Сети, что могло стать причиной дыма:

Это уже наступление или нет?

Запахло весной.

Туман.

Смог.

На Жуках была дымка, пахло горелым.

На Холодке дышать невозможно.

Коксохим дал по полной.

Салтовка нормально.

Это в штабе обороны нервно курят.

Напомним, что в Кривом Роге выпал металлический дождь. Город засыпал черными блестками. Их местные жители обнаружили на поверхности ночевавших на улице автомобилей.

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