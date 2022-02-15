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Харьков в дыму: в Сети жалуются, что в городе невозможно дышать

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Харьков в дыму: в Сети жалуются, что в городе невозможно дышать

Местные жители обсудили в Сети, что могло стать причиной дыма.

Харьков заполонил густой дым. Из-за него, жалуются жители, невозможно дышать.

Окутанные дымом кадры города выложили в местных пабликах.

"Харьков в дыму со вчерашнего вечера. Дышать невозможно", — говорится в публикации.

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Местные жители обсудили в Сети, что могло стать причиной дыма:

  • Это уже наступление или нет?
  • Запахло весной.
  • Туман.
  • Смог.
  • На Жуках была дымка, пахло горелым.
  • На Холодке дышать невозможно.
  • Коксохим дал по полной.
  • Салтовка нормально.
  • Это в штабе обороны нервно курят.

Напомним, что в Кривом Роге выпал металлический дождь. Город засыпал черными блестками. Их местные жители обнаружили на поверхности ночевавших на улице автомобилей.

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