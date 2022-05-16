Хищение 10,4 млн в УЗ: дело о "Бориспольском экспрессе" передано в суд

Хищение 10,4 млн в УЗ: дело о "Бориспольском экспрессе" передано в суд

Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело о злоупотреблениях при введении е-билетов на "Бориспольский экспресс"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направили дело в суд.

Об этом информируют пресс-службы НАБУ и САП.

Бывший директор филиала Главного информационно-вычислительного центра "Укрзализныци", его бывший заместитель, директор и заместитель директора частной фирмы, а также бенефициарный владелец другой частной компании обвиняются в злоупотреблении служебным положением.

В 2018 году чиновники "Укрзализныци" инициировали закупку нового программного обеспечения для онлайн продажи е-билетов на "Бориспольский экспресс". Чтобы избежать проведения открытых торгов, служащие подделали документацию и, вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

Впоследствии было установлено, что программное обеспечение "Укрзализныци" фактически дублирует возможности уже имеющегося электронного сервиса https://booking.uz.gov.ua и тем самым не требует дополнительных затрат.

В свою очередь, разработчик сервиса предложил УЗ бесплатно реализовать электронную продажу на "Бориспольский экспресс" — просто добавив соответствующую опцию к уже функционирующему сервису.

В то же время, по информации САП, "Укрзализныця" потратила 10,4 млн гривен за приобретение этой опции у другой компании.

"Только после начала досудебного расследования и проведения следственных действий руководство "Укрзализныци" остановило расчет за программное обеспечение и 10,4 млн. гривен остались на счетах государственной компании", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что должностному лицу "Укрзализныци" сообщено о подозрении в госизмене. Подозреваемый оказывает помощь россиянам в восстановлении сообщения между оккупированными территориями Донбасса и России.

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