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Розкрадання 10,4 млн в УЗ: справу про "Бориспільський експрес" передали до суду

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Розкрадання 10,4 млн в УЗ: справу про "Бориспільський експрес" передали до суду

Фото: Аеропорт "Бориспіль"

Вищий антикорупційний суд розгляне справу щодо зловживань під час запровадження е-квитків на "Бориспільський експрес"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже скерували справу до суду.

Про це інформують пресслжуби НАБУ та САП.

Колишнього директора філії Головного інформаційно-обчислювального центру "Укрзалізниці", його колишнього заступника, директора та заступника директора приватної фірми, а також бенефіціарного власника іншої приватної компанії звинувачують у зловживанні службовим становищем.

У 2018 році посадовці "Укрзалізниці" ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для онлайн продажу е-квитків на "Бориспільський експрес". Щоб уникнути проведення відкритих торгів службовці підробили документацію та, всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.

Згодом було з’ясовано, що програмне забезпечення "Укрзалізниці" фактично дублює можливості вже наявного електронного сервісу https://booking.uz.gov.ua і тим самим не потребує додаткових витрат.

Своєю чергою розробник сервісу запропонував УЗ безкоштовно реалізувати електронний продаж на "Бориспільський експрес" - просто додавши відповідну опцію до вже функціонуючого сервісу.

Натомість, за інформацією САП, "Укрзалізниця" витратила 10,4 млн гривень за придбання цієї опції у іншої компанії.

"Лише після початку досудового розслідування і проведення слідчий дій керівництво "Укрзалізниці" зупинило розрахунок за програмне забезпечення і 10,4 млн гривень залишились на рахунках державної компанії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що посадовцю "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у держзраді. Підозрюваний надає допомогу росіянам у відновленні сполучення між окупованими територіями Донеччини та Росії. 

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