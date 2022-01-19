Хотел обворовать, а потом зарезал: в Венгрии украинец убил украинца (фото, видео)

Хотел обворовать, а потом зарезал: в Венгрии украинец убил украинца (фото, видео)

Оба 39-летних мужчин родом из Закарпатья и их села расположены в 8 км друг от друга. За границей они работали каменщиками, но никогда не были знакомы.

В воскресенье, 16 января, в столице Венгрии Будапеште украинец убил своего 39-летнего земляка при попытке обворовать его жилье. Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже многоквартирного дома, но в этот момент его заметил хозяин и пытался задержать. Однако грабитель выхватил нож и ударил им мужчину в грудь.

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Как сообщает telex.hu, раненого мужчину заметил прохожий и сразу же позвонил в полицию.

Травмированного украинца госпитализировали, но спасти его не удалось, он скончался в больнице.

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность нападавшего и задержали его.

Злоумышленником оказался также 39-летний украинец, родом из Закарпатья, как и погибший. Оба мужчины работали в Будапеште каменщиками, а их родные села на Закарпатье расположены в 8 километрах друг от друга. Но мужчины не были знакомы.

В совершенном 39-летний закарпатец признался и утверждает, что убивать не хотел, а просто испугался, когда его пытались схватить.

Как оказалось, задержанный уже имеет гражданство Венгрии, ранее там на него было заведено уголовное дело за подделку документов.

Известно, что погибший несколько лет назад переехал в Венгрию с женой и двумя дочерьми.

Венгерская полиция обнародовала видео признание мужчины в преступлении.

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